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Легальный диплом об окончании Вуза или техникума является обязательным условием успешного трудоустройства. Без высшего или среднего специального образования невозможно найти достойную работу, построить карьеру и получать хорошую зарплату. Во многих крупных компаниях работники имеют по два образовательных бумаг по разным специальностям.
Сегодня, даже хорошо разбирающемуся в производственных процессах сотруднику, при всем его опыте и заслугах, получить руководящую должность, без диплома института, не получиться. Жесткие требования к руководителям среднего звена регламентируют наличие образовательных корочек. Без официального подтверждения, сложно занять руководящий пост на государственном предприятии.
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Такие меры стали необходимы благодаря смене атрибутов и символики государства. Также документы старого образца имели едва заметные защитные знаки, поэтому легко подделывались при наличии современного оборудования. Оригинальные дипломы нового образца получились весьма защищёнными и информационно полными.
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